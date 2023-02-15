Днем 16 февраля температура повысится, но все равно местами будут морозы.

В Украине ближайшей ночью ожидаются морозы до -7...-12 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха ночью будет опускаться до -2...-7 градусов, а в восточных областях даже до -7...-12 градусов", - спрогнозировала она.

Завтра днем, по ее данным, серьезных осадков не ожидается, а температура будет подниматься до 0...+3 градусов. В западных областях потеплеет до +4...+8 градусов, только на востоке будет холоднее, -1...-4 градуса.

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В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, 16 февраля ожидается сухая и свежая погода. Ночью будет до 3 мороза, а днем - до 3 тепла.

Изменение погоды в Украине

По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, с 14 по 23 февраля по всей Украине ожидаются сложные погодные условия. Особенно погода ухудшится на востоке страны.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украине ожидаются осадки колебания температуры и сильный ветер.

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