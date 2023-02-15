16 февраля на западе Украины потеплеет, а на востоке будут морозы.

В четверг, 16 февраля, погода удивит украинцев своими контрастами. Теплее всего, до +8°, будет на западе страны. Одновременно с этим на Левобережье местами столбики термометров не поднимутся выше -3°...-4°. В большинстве областей ожидается сухая погода, однако в Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях вероятен снег. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -1°, днем +2°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +6°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +6°.

В Ривне в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -2°, днем +5°.

В Тернополе 16 февраля ночью будет -2°, днем +5°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +4°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +8°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -3°, днем +7°.

В Виннице завтра будет -2°...+6°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью -1° днем +4°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью -3°, днем 0°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -6°...-3°.

В Одессе 16 февраля - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +5°.

В Херсоне в четверг ночью будет -4°, днем +3°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.

В Запорожье температура ночью -6°, днем 0°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -9°...-3°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -5°, днем -1°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, снег, -9°...-2°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем -2°.

В Северодонецке - пасмурно, сильный снегопад, температура ночью -11°, днем -2°.

Приметы погоды 16 февраля

16 февраля - день Семена и Анны. Снег в этот день предвещает дождливое лето.

Вас также могут заинтересовать новости: