По словам народного синоптика Станислава Щедрина, сложные погодные условия в Украине будут держаться вплоть до 23 февраля.

В Украине в ближайшие дни ожидаются сложные погодные условия. Об этом предупреждает народный синоптик Станислав Щедрин.

По его данным, сегодня на востоке Украины ожидается существенное осложнений погоды: прогнозируются очень сильные осадки смешанной фазы, налипание мокрого снега, гололед и порывистый ветер.

Также Щедрин говорит, что ухудшение погоды коснется всей Украины и продержится более недели.

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"В период 14-23 февраля по всей стране, а особенно восточных и центральных областях, ожидаются сложные погодные условия, связанные с активностью циклонов и их атмосферных фронтов", - пояснил народный синоптик.

Ухудшение погоды в Украине сегодня

Об осложнения погоды в Украине 14 февраля предупреждала и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, сегодня Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет усиление ветра, мокрый снег и дожди.

По прогнозу синоптика, больше всего осадков ожидается на востоке, юго-востоке Украины, Полтавщине и части Днепропетровской области.

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