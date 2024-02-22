Торнадо натворил бед сразу в нескольких районах.

Большой торнадо обрушился на провинцию Западная Ява в Индонезии. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, стихия повредила более 60 жилых домов, а результате падения обломков и деревьев пострадали 22 человека.

По сообщениям местных СМИ, торнадо обрушился около 16:00 по тихоокеанскому времени, затронув сразу несколько районов.

На месте торнадо до сих пор ведутся работы по очистке и поиску пострадавших.

В Индонезии молния убила футболиста во время матча

На стадионе Siliwangi в Индонезии во время футбольного матча произошла трагедия: молния ударила одного из игроков, и он скончался.

Согласно информации от TV Azteca, инцидент произошел 10 февраля, в городе Бандунг. Команда, к которой принадлежал Септиан Рахараджа, прибыла на стадион для матча против местного клуба. КАк сообщается, погода в этот день была пасмурнгой, однако дождя не наблюдалось.

В социальных сетях было опубликовано видео, запечатлевшее момент удара молнии во втором тайме игры. Рахараджа упал после удара, его сокомандники моментально бросились к нему. Футболиста доставили в больницу, но, к сожалению, спасти парня не удалось.

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