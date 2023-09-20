Синоптики говорят, что погода в Китае станет еще суровее.

Сильный торнадо нанес ущерб восточной китайской провинции Цзянсу, в результате стихии погибли пять человек. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, торнадо был недолгим, но жестоким: на кадрах из соцсетей видны перевернутые автомобили, обрушенные линии электропередачи и летающие обломки.

"Я был у двери и видел ветер, солнечные батареи и деревья, летающие в воздухе. Я был ошеломлен", - написал один из очевидцев торнадо.

СМИ также сообщают, что помимо пяти погибших, четыре человека получили ранения. Торнадо повредил или полностью разрушил 1800 домов, а также опустошил гектары полей.

Тем временем китайские метеорологи усиливают предупреждения о дожде и мощном ветре в нескольких регионах страны.

Напомним, проливной дождь недавно обрушился на юго-восток Китая, вызвав массовую эвакуацию людей, оползни и человеческие жертвы.

Наводнение в Ливии - что известно

В Ливии после проливных дождей обрушились две плотины. Вода хлынула на город Дерна.

В результате потопа погибли не менее 11 тысяч человек, еще многие тысячи пропали без вести.

Власти изолировали город, чтобы спасательные команды могли получить доступ. Вся Дерна в обломках, и спасатели достают из воды трупы. В городе нет света, топлива, еды и питьевой воды.

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