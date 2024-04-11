Погода в Киеве 12 апреля не ожидается жаркая, поделилась эксперт.

Летняя погода в Украине завтра - в пятницу, 12 апреля, ожидается в восточных регионах государства, там прогнозируется днем от +25 до +27 градусов.

На юге нашей страны ожидается +22...+26, а в Днепропетровской области - до +24 градусов, поделилась прогнозом синоптик Наталья Диденко на своем канале в Telegram. Эксперт предупредила, что в северной части украинского государства может быть сильный ветер.

По сведениям Диденко, погода в Киеве завтра ожидается весенняя - не прогнозируется жара или осадки. В ночные, утренние и вечерние часы минимальная температура может составлять +8, а днем спрогнозировано +18.

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"Антициклональный характер погоды в Украине удержится - без осадков, разве хвост атмосферного фронта обусловит периодические дожди на юго-востоке, в Приазовье и в Крыму", - добавила она.

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Напомним, 9 апреля в Киеве зафиксировали два температурных рекорда. В частности, стало известно, что среднесуточная температура воздуха была самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня (составляла 19 градусов).

10 числа днем в городе температура достигала отметки +26 градусов, и были установлены аж три новых рекорда. По сведениям журналистов, на муниципальном пляже "Венеция" люди даже неофициально открыли купальный сезон.

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