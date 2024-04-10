На одном из пляжей столицы люди купались, узнали журналисты.

Погода в Киеве сегодня днем, 10 апреля, была безветренная и очень теплая - столбики термометров достигли отметки +26 градусов, и на одном из столичных пляжей люди уже неофициально начали пляжный сезон.

Отдыхающие были на муниципальном пляже "Венеция", говорится в сюжете ТСН. По сведениям журналистов, там люди в основном загорали, но были и смельчаки, которые купались. "Говорят, вода очень теплая, но все... относительно - для кого-то это тепло, для кого-то - нетепло...", - отмечается в материале.

По сведениям Украинского гидрометцентра, температура воды сегодня в Днепре составляла 12 градусов. "Откроют ли... пляжный сезон в этом году - неизвестно", - подчеркивается в сюжете.

Стоит отметить, что в 2023 году в Киеве пляжный сезон официально решили не открывать, поскольку возле пляжей нет укрытий, которые бы люди могли использовать в случае опасности с воздуха.

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9 апреля в столице нашей страны зафиксировали два температурных рекорда. По сведениям метеостанции Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, максимальная температура воздуха составляла 25,3°, а это на 1,5° больше, чем в 1972 году, когда был зафиксирован предыдущий температурный рекорд.

Также среднесуточная температура воздуха была самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня - достигла отметки 19° (превысила предыдущий рекордный показатель, зафиксированный в 1972 году, на 1,9°).

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