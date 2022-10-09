Во вторник, 11 октября, в северных областях ночью местами ожидается +2…–2°С.

Кандидат географических наук и синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, какой будет погода в Украине 10 – 16 октября 2022 года. На востоке страны ночью во вторник ожидается –2°С.

Как он поделился в прогнозе "Метеопрогу", в течение недели погодные условия в большинстве областей Украины будут определяться полем повышенного атмосферного давления.

Антициклон Vangelis будет двигаться в восточном направлении.

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"В понедельник и вторник волновое возмущение на холодном фронте приведет к выпадение умеренных, а местами и сильных дождей в восточной части страны и в Сумской области", - говорит Кибальчич.

Температура воздуха в начале второй декады октября окажется близкой к средним многолетним показателям, в южной и восточной части страны - немного ниже нормы.

Во вторник, 11 октября, в северных областях ночью местами +2…–2°С. Днем максимальные значения температуры окажутся в пределах +13…+18°С.

На выходных, 15 – 16 октября, температура воздуха повысится на 2-4 градуса и составит ночью около +6…+11°С, днем +16…+21°С.

Прогноз погоды на понедельник, 10 октября, от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз на первый день новой рабочей недели, на 10 октября. По ее словам, понедельник принесет немного дождей.

"Дожди пройдут на Левобережье. Но на остальной территории все же будет сухая погода", - говорит она.

Температура воздуха немного "осядет", в течение дня ожидается +12...+ 18 градусов, что также достаточно комфортно.

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