Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует теплое и сухое завершение текущей недели в Украине.

До конца недели в Украине ожидается теплая погода без осадков.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его прогнозам, температура будет подниматься до комфортных отметок, ночью и утром ожидаются туманы.

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Погода на 7 октября

Перед выходными в Украине сохранится спокойная и умеренно теплая погода. Осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 °С, днем +17 ... +22 °С.

Погода на выходных

По прогнозам Игоря Кибальчича, 8-9 октября погоду в Украине продолжит определять поле повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, а температура воздуха существенно не изменится: ночью будет +7...+12 °С, а днем +18...+23 °С.

Напомним, в Украине в ближайшее время ожидается потепление. Дожди покинут территорию нашей страны, а температура будет подниматься выше +20 градусов.

"Начиная от 5 октября и до 10-12 числа по всей Украине погодные условия стабилизируются. Ожидается полное прекращение осадков во всех областях, наступит теплая и ясная погода", - спрогнозировал народный синоптик Стас Щедрин.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в ближайшее время в Украину приедет бабье лето, которое продлится неделю: с 5 по 12 октября.

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