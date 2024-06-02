Где будет дождь: синоптики раскрыли прогноз погоды в Украине на воскресенье

Жителям многих регионов лучше брать с собой зонтики.

Согласно прогнозу погоды, в Украине 2 июня будет облачно с прояснениями.

Как отмечает Украинский гидрометеорологический центр, по всей стране, кроме юго-восточной части, пройдут кратковременные дожди. Кроме того, местами возможны грозы.

Температура в западных областях ночью будет 10-15°, а днем прогреется до 21-26°. В то же время на остальной территории ночью ожидается 13-18°, а днем - 27-32°. В северных, Винницкой и Черкасской областях будет несколько прохладнее - 24-29°.

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В Киевской области также будет облачно с прояснениями. Днем возможен умеренный кратковременный дождь. Значительной жары на сегодня не прогнозируют - температура воздуха проиграется до 24-29°. В Киеве же будет 26-28°.

Каким будет июнь в Украине

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха спрогнозировала, что в 2024 году температура в июне будет немного выше нормы, и это продолжение тенденции роста средних температур на протяжении последних лет.

Согласно сведениям Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, метеорологическое лето в Киеве началось еще 20 мая.

Уже вскоре наступит обычная для лета адская погода и люди начнут массово посещать одесские пляжи. Однако состояние акватории Черного моря не совсем безопасное даже через год после уничтожения дамбы Каховской ГЭС.

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