В западных и северных областях температура ночью местами опустится до 6°, а днем - до 12°.

Украинцев ждет резкое ухудшение погоды - в понедельник почти всю территорию страны накроют дожди, а температура значительно снизится.

По сообщению Украинского гидрометцентра, 15 апреля в Украине облачно с прояснениями, ветер западный, 7-12 м/с.

По всей территории ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В то же время ночью в большинстве западных областях, днем в южной части обойдется без осадков.

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Температура значительно снизится - в западных и северных областях ночью будет 6-11°, днем 12-17°, однако на Закарпатье и местами Прикарпатье 17-22°. На остальной территории несколько теплее - ночью 10-15°, днем 16-21°, на юге до 26°.

Погода в Украине

Жара, царившая в Украине на прошлой неделе, на выходных подошла к концу. Уже в субботу и воскресенье в западных и северных областях прогнозировались дожди и грозы, однако на остальной территории еще держалась теплая и сухая погода.

В то же время с начала месяца климатологи зафиксировали уже 13 температурных рекордов в столице. В частности, 11 апреля среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений в Киеве для этого дня и превысила климатическую норму на 12,1°С. Также зафиксирована самая высокая минимальная и максимальная температуры.

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