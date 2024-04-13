Уже сегодня в ряде областей Украины будут осадки.

На выходных, 13 и 14 апреля, в Украине ожидается некоторое снижение температуры, дожди, местами грозы, град и шквалы. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Погода 13 апреля

В субботу, по его данным, днем в западных областях местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость ветра составит 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16...+21 °С.

На севере Украины днем пройдут небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Столбики термометров покажут +14...+19 °С.

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В центральной части Украины 13 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в течение дня будет на уровне +17...+22 °С.

На юге Украины также ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +17...+22 °С.

В восточной части будет сухо, переменная облачность. Температура воздуха днем +17...+22 °С.

Погода 14 апреля

"В западных областях ночью без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - прогнозирует синоптик. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, а столбики термометров ночью покажут +6...+11 °С, днем воздух прогреется уже до +20...+25 °С.

На севере Украины ночью и днем будет сухо, а вечером пройдут небольшие кратковременные дожди и местами грозы. Ветер западный, 5-10 м/с. Ночью будет +5...+10 °С, а днем +16...+21 °С.

В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью будет +6...+11 °С, а днем столбики термометров покажут +18...+23 °С.

В южных областях и в Крыму также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, днем комфортные +20...+25 °С.

Жителей восточных областей ждет сухая погода с переменной облачностью. Здесь столбики термометров ночью покажут +6...+11°С, а днем воздух прогреется до +17...+22°С.

Погода на выходных - прогноз синоптика Наталки Диденко

Об усилении ветра и осадках на выходных говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, порывистый ветер ожидается на западе и севере Украины в течение 13 и 14 апреля.

Осадки, по ее данным, 13 апреля ожидаются на западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях. А 14 апреля со второй половины дня и вечером задождит в западных и северных областях.

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