Ухудшение погоды ожидается во Львове и Львовской области.

Во Львове и Львовской области ожидается ухудшение погоды. Предупреждение о метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По прогнозу, на Львовщине 14 апреля порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 м/с. Также синоптики предупреждают о грозах.

Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 14 апреля

По данным синоптиков, погоду на Львовщине 14 апреля будет определять южная часть циклонической депрессии над Скандинавией и прохождение днем атмосферного фронта.

Во Львовской области в воскресенье ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь во второй половине дня пройдут кратковременные дожди и грозы. Во время осадков видимость будет ухудшаться. Ветер будет юго-западный, ночью 5-10 м/с, днем усилится до 9-14 м/с, а порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью +6°...+11°, днем столбики термометров покажут +19°...+24°.

Во Львове также ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь во второй половине дня пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер ожидается юго-западный, скорость его днем составит 9-14 м/с, а порывы будут достигать 15-20 м/с. Ночью столбики термометров снизятся до +7°...+9°, а днем воздух прогреется до +21°...+23°.

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