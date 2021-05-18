Завтра в Украине будет дождливо / Фото ua.depositphotos.com
В среду, 19 мая, Украину продолжат заливать дожди. В стране похолодает на несколько градусов: температура в центре опустится до +18°, а на западе упадет до +14°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве - облачно с прояснениями, ливень. Температура воздуха ночью +10°, днем +18°.
- Во Львове в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ливень. Ночью +6°, днем +17°.
- В Луцке будет ливень, ночью +9°, днем +16°.
- В Ривне в среду - ливень, ночью +8°, днем +15°.
- В Тернополе 19 мая ночью будет +7°, днем +16°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Хмельницком завтра будет ливень, ночью +8°, днем +16°.
- В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, ночью +7°, днем +18°.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ливень, ночью +8°, днем +19°.
- В Виннице завтра дождь, +9°...+14°.
- В Житомире в среду - дождь, температура ночью +10°, днем +14°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ливень, ночью +10°, днем +18°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +9°, днем +18°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +12°...+21°.
- В Одессе 19 мая - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +13°, днем +21°.
- В Херсоне в среду ночью +10°, днем +20°, облачно с прояснениями, ливень.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +10°, днем +19°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +11°, днем +19°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +12°...+21°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +12°, днем +18°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +11°, днем +20°.
- В Симферополе в среду - облачно с прояснениями, ливень, +10°...+16°.
- В Краматорске будет небольшая облачность, ливень, температура ночью +11°, днем +20°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +12°, днем +20°.
Прогноз погоды в Украине на 19 мая / фото УНИАН
Народные приметы 19 мая
19 мая - Иов Горошник. Соответственно, в этот день занимались бобовыми. Люди говорили: "Приходи работать на белые горохи".
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