Холоднее всего будет в западных областях.

В среду, 19 мая, Украину продолжат заливать дожди. В стране похолодает на несколько градусов: температура в центре опустится до +18°, а на западе упадет до +14°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве - облачно с прояснениями, ливень. Температура воздуха ночью +10°, днем +18°.

Во Львове в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ливень. Ночью +6°, днем +17°.

В Луцке будет ливень, ночью +9°, днем +16°.

В Ривне в среду - ливень, ночью +8°, днем +15°.

В Тернополе 19 мая ночью будет +7°, днем +16°, облачно с прояснениями, дождь.

В Хмельницком завтра будет ливень, ночью +8°, днем +16°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, ночью +7°, днем +18°.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ливень, ночью +8°, днем +19°.

В Виннице завтра дождь, +9°...+14°.

В Житомире в среду - дождь, температура ночью +10°, днем +14°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ливень, ночью +10°, днем +18°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +9°, днем +18°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +12°...+21°.

В Одессе 19 мая - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +13°, днем +21°.

В Херсоне в среду ночью +10°, днем +20°, облачно с прояснениями, ливень.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +10°, днем +19°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +11°, днем +19°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +12°...+21°.

В Харькове - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +12°, днем +18°.

В Днепре - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +11°, днем +20°.

В Симферополе в среду - облачно с прояснениями, ливень, +10°...+16°.

В Краматорске будет небольшая облачность, ливень, температура ночью +11°, днем +20°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +12°, днем +20°.

Народные приметы 19 мая

19 мая - Иов Горошник. Соответственно, в этот день занимались бобовыми. Люди говорили: "Приходи работать на белые горохи".

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Автор: Елена Пилипчак