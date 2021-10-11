Больше всего пострадал остров Эвия, где летом бушевали лесные пожары.

В Грецию, где летом бушевали разрушительные пожары, пришла непогода. Страну накрыл мощный шторм "Афина".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Больше всего пострадал остров Эвия, где буря бушевала лишь несколько часов, но натворила много бед. Ливень, который продолжался несколько часов, превратил улицы в реки грязи.

Читайте такжеМощное наводнение накрыло Италию: в сети появилось жуткое видеоКроме того, под воду ушли и дома местных жителей. Людям пришлось вручную выкачивать воду из своих домов и дворов.

Кроме того, затопленными оказались и дороги. В результате непогоды никто не погиб и не пострадал.

В свою очередь синоптики дают неутешительные прогнозы. В ближайшие время непогода продолжит хозяйничать в Греции.

Пожары в Греции

28 июля Грецию охватили лесные пожары. Огонь накрыл населенные пункты Стаматов и Родополи.

Служба гражданской защиты разослала жителям пострадавшего района СМС-сообщения с призывом как можно плотнее закрыть окна и двери в домах.

Ликвидацию пламени затруднял сильный ветер. Пожарные службы выражали беспокойство, что пламя может перейти на соседние населенные пункты.

Правительство Украины 5 августа приняло решение отправить для тушения пожаров сто спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из десяти областей страны. Уже 15 августа украинские спасатели вернулись домой.

Автор: Анастасия Горбачева