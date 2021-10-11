В Грецию, где летом бушевали разрушительные пожары, пришла непогода. Страну накрыл мощный шторм "Афина".
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Больше всего пострадал остров Эвия, где буря бушевала лишь несколько часов, но натворила много бед. Ливень, который продолжался несколько часов, превратил улицы в реки грязи.
Читайте такжеМощное наводнение накрыло Италию: в сети появилось жуткое видеоКроме того, под воду ушли и дома местных жителей. Людям пришлось вручную выкачивать воду из своих домов и дворов.
Кроме того, затопленными оказались и дороги. В результате непогоды никто не погиб и не пострадал.
В свою очередь синоптики дают неутешительные прогнозы. В ближайшие время непогода продолжит хозяйничать в Греции.
Пожары в Греции
28 июля Грецию охватили лесные пожары. Огонь накрыл населенные пункты Стаматов и Родополи.
Служба гражданской защиты разослала жителям пострадавшего района СМС-сообщения с призывом как можно плотнее закрыть окна и двери в домах.
Ликвидацию пламени затруднял сильный ветер. Пожарные службы выражали беспокойство, что пламя может перейти на соседние населенные пункты.
Правительство Украины 5 августа приняло решение отправить для тушения пожаров сто спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из десяти областей страны. Уже 15 августа украинские спасатели вернулись домой.