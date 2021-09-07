Пламя вспыхнуло в лесной местности вблизи небольшого поселка возле монастыря Святой Анны.

В Греции на горе Афон вспыхнул лесной пожар.

Об этом сообщает издание Ekathimerini.

На севере Греции на гору Афон было направлено около 40 пожарных и четыре пожарных самолета для тушения пожара, который распространяется из-за сильного ветра.

Пламя вспыхнуло в лесной местности вблизи небольшого поселка, прилегающего к монастырю Святой Анны, в пределах проживания монастырской общины.

Читайте такжеОгонь уже подкрался к домам: в еще одной стране Европы вспыхнули лесные пожарыПожарные сообщили, что место возгорания является отдаленным и до него трудно добраться.

Пожары в Греции

28 июля Грецию охватили лесные пожары. Огонь накрыл населенные пункты Стаматов и Родополи.

Служба гражданской защиты разослала жителям пострадавшего района СМС-сообщения с призывом как можно плотнее закрыть окна и двери в домах.

Ликвидацию пламени затруднял сильный ветер. Пожарные службы выражали беспокойство, что пламя может перейти на соседние населенные пункты.

Правительство Украины 5 августа приняло решение отправить для тушения пожаров сто спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из десяти областей страны. Уже 15 августа украинские спасатели вернулись домой.

Автор: Виталий Саенко