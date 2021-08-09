​​​​​​​Греция, в которой уже более недели бушуют страшные лесные пожары, обратилась к украинскому правительству за помощью. Менее чем за сутки, благодаря оказанной группой "Метинвест" поддержке, отряд из сотни украинских спасателей был собран и отправлен в Элладу. О том, как это происходило, читайте в фоторепортаже УНИАН.

На фоне рекордной за последние десятилетия жары в Греции продолжают бушевать лесные пожары, которые угрожают уничтожить историческое наследии человечества. Чтобы как-то совладать со стихией Греция призвала на помощь другие страны. Откликнулись Израиль, Кипр, Румыния, Франция, Швеция и Швейцария, а также Украина.

Правительство Украины 5 августа приняло решение отправить для тушения пожаров сто спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из десяти областей страны. Сборы начались ночью этого же дня.

Менее чем за сутки отряд из ста украинских пожарников, которые вскоре отправились на помощь Греции, был выстроен во дворе отделения ГСЧС и ожидал дальнейших указаний. При этом, как утверждают офицеры службы, желающих принять участие в операции было втрое больше.

К спасателям обратился глава ГСЧС Николай Чечеткин, который заявил, что благодаря своему опыту украинские спасатели смогут оказать неоценимую помощь в борьбе со стихией, бушующей на юге Европы, за что будут вознаграждены большой благодарностью от народа Греции.

При этом, он подчеркнул, что самое главное, чтобы все пожарные, которые сегодня отправляются в Грецию, вернулись домой живыми и здоровыми.

"Все мы, ваши родные, любимые, ждем вас тут здоровыми. Поэтому прошу придерживаться всех мер безопасности", - сказал Чечеткин.

После традиционного "Слава Украине! – Героям слава!" пожарные погрузились в спецмашины и отправились в аэропорт "Киев" (Жуляны).

В аэропорту отряд украинcких спасателей удивленными глазами провожали сотни украинцев, которые ожидали своих рейсов, чтобы отправится в долгожданный отпуск.

Из вещей у пожарных с собой было все самое необходимое из расчета на то, что операция может продлитmся не менее 10-15 дней.

Как отметил Чечеткин, на данный момент точно сказать, как долго продлится операция, невозможно. Однако при необходимости Украина также готова отправить в Грецию больше спасателей.

- Как настроение? - спрашивают у спасателей журналисты.

- Боевое. Это наш долг, - отвечает по-офицерски один из пожарных.

В аэропорту украинским спасателям требовалось пройти все стандартные процедуры, паспортный контроль, а также предъявить сертификат о вакцинации.

После чего началась погрузка на борт самолета , перелет которого в обе стороны был оплачен группой "Метинвест", которая оперативно включилась в процесс, что позволило провести всю операцию по сбору и отправке спасателей в рекордно сжатые сроки.

Успешное проведение операции стало возможным также благодаря содействию министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Как сообщил журналистам директор по продажам группы "Метинвест" Дмитрий Николаенко, компания и в дальнейшем готова предоставлять государству помощь в чрезвычайных ситуациях.

"Метинвест" никогда не остаётся в стороне и всегда откликается на призывы о помощи, которые поступают к нам. Например, в прошлом году мы профинансировали закупку аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц. "Метинвест" ощущает свою социальную ответственность и работает на защиту государства", - сказал Николаенко.

Автор: Виктор Шевченко