Радуга образуется, когда в атмосфере накапливается большое количество ледяных кристаллов.

На острове Галиндез, где расположена украинская полярная станция "Академик Вернадский", ученым удалось сделать интересное видео. На нем можно увидеть, как сине-желтое полотнище на высоком флагштоке оказалось в сияющем круге. На фоне неба солнечные лучи как будто пронизывают флаг, который оказался в самом центре "волшебного" круга.

Как пояснили в Национальном антарктическом научном центре в Facebook, зафиксированное явление называется "гало". Оно образуется вокруг источников света, а в момент съемки на уровне флага как раз сияло Солнце.

Говорится, что гало можно нередко увидеть в небе возле станции "Академик Вернадский", ведь там есть соответствующие условия для его возникновения: мороз и повышенная влажность.

Видео дня

"Гало образуется, когда в атмосфере накапливается большое количество ледяных кристаллов. Свет, проходя через них, преломляется и отражается. Так вокруг источника света образуется то самое вторичное свечение", - рассказали ученые.

Причиной гало часто являются перисто-слоистые облака, которые почти прозрачные и состоят из ледяных кристаллов. Они затягивают все небо и имеют вид легкой однородной пелены без четких деталей или белой волокнистой вуали с определенными четкими полосами. Как объяснили ученые, именно такие облака вместе с Солнцем создали радугу вокруг флага.

Что еще известно о полярной станции "Академик Вернадский"

Как сообщал УНИАН, на острове Галиндез, в районе украинской полярной станции "Академик Вернадский", наблюдается бэби-бум - вылупились птенцы доминиканских чаек. На фотографиях, которые сделали ученые, можно увидеть птенцов, которые в гнезде, обустроенном взрослыми чайки, почти сливаются с общим пейзажем.

Малыши жмутся друг к другу в "домике", который, судя по всему, находится на каменистом берегу. На момент съемок, на острове Галиндез подрастало четверо птенцов, также ожидалось пополнение у двух пар чаек, гнезда которых расположены возле самой станции.

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