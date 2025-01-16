Интересным фактом является то, что чайки кормят малышей по очереди.

На острове Галиндез, в районе украинской полярной станции "Академик Вернадский", наблюдается бэби-бум - вылупились птенцы доминиканских чаек. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре и обнародовали фото крошечных пушистиков.

На фотографиях можно увидеть птенцов, которые в гнезде, обустроенном взрослыми чайки, почти сливаются с общим пейзажем. Малыши жмутся друг к другу в "домике", который, судя по всему, находится на каменистом берегу.

По словам биолога 29-й УАЭ Сергея Ермоленко, на острове Галиндез сейчас подрастают четверо птенцов, также ожидается пополнение у двух пар чаек, гнезда которых расположены возле самой станции.

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Говорится, что обычно чайки откладывают два-три яйца. Их гнезда являются неглубокими ямками, которые "родители" делают на земле и застилают растениями и перьями.

"Примечательно, что и яйца, и малыши имеют в окраске небольшие темные пятнышки. У птенцов они размещены на голове. В целом же чайки покрыты густым шелковистым пухом серо-коричневого цвета. Во время оперения на некоторых участках тела, в частности крыльях, появляются перья с темными ромбовидными пятнами со светлой окантовкой. А взрослые птицы имеют черно-белый цвет, с серым на крыльях", - рассказали ученые.

Говорится, что первые дни птенцы проводят в гнезде, впоследствии оставляют его, но держатся рядом и прячутся в случае опасности среди камней. Растут "дети" чаек быстро - примерно за месяц достигают почти размера родителей.

Ученые обращают внимание на интересный факт - родители кормят детей по очереди. Пищу в основном ловят в океане, в частности, моллюсков и морских ежей.

Также отмечается, что чаек называют главными садоводами Антарктиды, ведь для построения гнезд они используют ключевые виды местных растений. В частности, птицы целенаправленно собирают их и переносят на значительные расстояния, распространяя таким образом.

Последние новости со станции "Академик Вернадский"

Напомним, на острове Галиндез, где находится украинская полярная станция "Академик Вернадский", родилось много пингвинят. Полярники сняли, как пингвины кормят своих малышей - взрослая птица отдает птенцу часть переваренной пищи, которую "ребеночек с удовольствием поглощает".

Ученые рассказали, что сейчас на острове Галиндез уже родилось около тысячи малышей. В части гнезд еще остаются яйца, поэтому количество птенцов будет расти, но большинство семей уже имеют по двое малышей. "Дети" сейчас очень разные: некоторые только вылупились, другие - уже большие и размером почти как их родители.

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