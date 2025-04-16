Температура порадует, но в ряде областей ожидается порывистый ветер.

Завтра, 17 апреля, верующие в Украине будут отмечать Чистый четверг - последний четверг перед Пасхой. Погода в этот день будет теплой и без осадков, но местами ожидается порывистый ветер. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко

По ее данным, погоду будет определять антициклон, поэтому повсюду будет сухо и преимущественно солнечно.

"Ветер южный, на Правобережье - порывистый, на Левобережье - легкий, умеренный", - акцентировала эксперт по погоде.

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Что касается температуры, то ночью она будет в пределах +6...+12 градусов, а завтра днем везде воздух прогреется до +20...+24 градуса. Только в прибрежных районах будет немного свежее, +16...+19 градусов.

"Пасха в Украине будет теплой и солнечной!" - порадовала прогнозом Наталка Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко 17 апреля ожидается сухая солнечная и теплая погода с дневной температурой воздуха до +20...+22 градусов.

"Южный ветер все еще будет оставаться порывистым", - обратила внимание она.

Пасха - прогноз погоды на праздник

В этом году Пасха приходится на 20 апреля. По данным Укргидрометцентра, в этот день будет сухо, осадки возможны только в районе Карпат. Температура днем ожидается в пределах +17°...+23°. В Киеве также будет очень тепло, +21°...+23°.

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