Температура воздуха, по словам синоптика Наталки Диденко, начинает наверстывать летние возможности.

Во вторник, 18 июня, на погоду в Украине будет влиять антициклон. Благодаря ему осадков почти не будет, а температура повысится. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Вторник даст передохнуть от дождей. То есть, больше в Украине будет сухой погоды, потому что антициклон Ziggi постарается", - говорит синоптик.

Однако, по ее данным, хвосты атмосферных фронтов обусловят сегодня периодически дождь и грозу на Сумщине, Харьковщине, Волыни, Ровенщине и вечером 18 июня на Черниговщине, Житомирщине и Киевщине.

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"Температура воздуха начинает наверстывать летние возможности", - говорит Наталья Диденко.

Так, сегодня в Украине воздух прогреется до +26...+31, на Сумщине, Харьковщине и Черниговщине будет немного свежее, +23...+26 градусов.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве сегодня будет преобладать погода без осадков, только вечером возможен дождь с грозой. Температура воздуха в течение дня достигнет +27 градусов.

"Хотя и дожди серьезные маловероятны, однако насыщенный влагой от недавних ливней воздух будет парким, густым, будет тяжеловато дышать, будто мини-капельки воды будут висеть в воздухе", - добавила Наталья Диденко.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, сегодня днем на севере левобережья и местами в центральных областях пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Воздух прогреется до +24...+29 °С, а на юге местами разогреет до +32 °С.

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