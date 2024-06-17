В целом на этой неделе в Украине ожидается классическая летняя погода.

На этой неделе в Украине ожидается классический летний характер погоды, с периодическими дождями и преобладанием теплой, местами жаркой воздушной массы. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

"Благодаря поступлению воздушных масс и атмосферных фронтов из центральной Европы, в западных областях нашей страны ожидается довольно неустойчивая погода - периодически будут проходить дожди в сопровождении гроз, местами не исключены сильные ливни, шквалы и крупный град", - предупреждает синоптик.

В других регионах, по его словам, погода ожидается более устойчивой с постепенным повышением температуры, особенно на юге и юго-востоке.

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Погода 17 июня

В понедельник днем в большинстве областей Украины пройдут дожди с грозами, местами осадки будут значительными. Днем в отдельных пунктах возможен град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха +21...+26 °С, на юге воздух прогреется до +26...+31 °С.

Погода 18 июня

Во вторник, по прогнозу Кибальчича, ночью будет без существенных осадков, а днем на севере левобережья и местами в центральных областях пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. На остальной территории страны будет сухо. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +13...+18 °С, на юго-востоке - до +20 °С. Днем потеплеет до +24...+29 °С, а на юге местами разогреет до +32 °С.

Погода 19 июня

В среду ночью также будет без осадков, а днем в западных и Киевской областях ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы, 17-22 м/с. На остальной территории страны без осадков. Ветер в западной части южный, 5-10 м/с, на остальной территории переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, на юго-востоке до +21 °С. Днем по всей стране воздух разогреет до +27...+32 °С.

Непогода в Украине - прогноз на 17 июня

На понедельник, 17 июня, в нескольких областях Украины объявили І уровень опасности из-за непогоды. В частности, во Львове и Львовской области в течение суток ожидаются грозы. Также грозы ожидаются на Харьковщине.

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