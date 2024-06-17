Во вторник, 18 июня, в Киеве ожидается потепление на 3 градуса. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +18°...+19°, а днем воздух разогреет до +28°. Жителей Киева ждет ясная и безоблачная погода с обилием солнца. Без осадков.
Ветер будет преимущественно западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление продолжит повышаться, 746-749 миллиметров ртутного столба.
Погода 18 июня - прогноз по Украине
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +27°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +28°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.
В Тернополе 18 июня ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +29°, практически безоблачно.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.
В Виннице завтра будет +16°...+28°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+27°, практически безоблачно.
В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +27°.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +29°, практически безоблачно.
В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +18°...+26°.
В Одессе 18 июня - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +28°.
В Херсоне во вторник ночью будет +20°, днем +31°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +30°.
В Запорожье температура ночью +19°, днем +29°, практически безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +27°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +27°, легкий дождь.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +28°, практически безоблачно.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +16°...+26°, легкий дождь,
В Краматорске завтра переменная облачность, температура ночью +18°, днем +28°.
В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +28°.