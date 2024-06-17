Температура в столице повысится до +28°.

Во вторник, 18 июня, в Киеве ожидается потепление на 3 градуса. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +18°...+19°, а днем воздух разогреет до +28°. Жителей Киева ждет ясная и безоблачная погода с обилием солнца. Без осадков.

Ветер будет преимущественно западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление продолжит повышаться, 746-749 миллиметров ртутного столба.

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Погода 18 июня - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +27°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +28°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.

В Тернополе 18 июня ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +29°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +16°...+28°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+27°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +29°, практически безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +18°...+26°.

В Одессе 18 июня - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +28°.

В Херсоне во вторник ночью будет +20°, днем +31°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +29°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +27°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +27°, легкий дождь.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +28°, практически безоблачно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +16°...+26°, легкий дождь,

В Краматорске завтра переменная облачность, температура ночью +18°, днем +28°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +28°.

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