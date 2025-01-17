Температура воздуха будет, как в марте.

В Украине вместо трескучих морозов, которые должны быть в январе, ожидается более деликатный сценарий. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

"В самом холодном периоде года - мартовское тепло", - сказал он.

Причиной такой погоды синоптик называет североатлантические циклоны, которые перекрыли путь арктическому воздуху в наш регион. Поэтому зимних черт, которые присущи январю, и нет.

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По словам синоптика, над северной Атлантикой и Европой образовалась не совсем классическая синоптическая ситуация.

"Блокирующий антициклон "Beate", который расположился над Западной Европой, заставляет циклонические вихри перемещаться вдоль северных морей. При этом, в их теплых секторах на Британские острова, Скандинавию и далее в Арктику выносится очень теплый тропический воздух. В результате - в Великобритании было зафиксировано теплые +16°, в Норвегии +10°. Настоящая весна!" - рассказал Постригань.

По его словам, в ближайшие выходные и в начале следующей рабочей недели, снова усилится влияние антициклона "Beate". Сохранится спокойная, без существенных осадков погода.

В Украине в ближайшее время прогнозируется повышение температуры. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, ночные температуры станут немного выше, а дневные будут оставаться примерно на уровне нуля.

По словам Диденко, уже в конце этой недели воздух начнет прогреваться, и температура в стране выйдет на "плюсовые" показатели.

"С 19-го января днем потеплеет до +3...+7 градусов", - уточнила синоптик.

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