Температура по стране останется без существенных изменений.

Пятница, 17 января, в Украине будет пасмурной и местами мокрой. Дожди и местами мокрый снег ожидаются на востоке, местами в центре и на севере страны. Столбики термометров покажут от 0° до +5°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +2°, днем +2°, небольшой дождь.

Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью -1°, днем +1°.

В Луцке будет пасмурно, ночью 0°, днем +1°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем 0°, мокрый снег.

В Тернополе 17 января ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -1°, днем +1°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем 0°, пасмурно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.

В Виннице завтра будет 0°...+2°, пасмурно.

В Житомире в пятницу ночью будет +1°, днем +2°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+3°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью +1°, днем +3°, пасмурно, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +3°, пасмурно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +1°...+2°, небольшой дождь.

В Одессе 17 января - пасмурно, температура ночью +1°, днем +5°.

В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +3°, пасмурно.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +4°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +1°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +2°, пасмурно, небольшой дождь.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -2°...+2°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +2°, мокрый снег.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +2°, небольшой дождь.

Погода 17 января - какой праздник, приметы погоды

17 января - Феклистов день. В этот день обращали внимание на такую народную примету: "снег на деревьях сучья гнет - летом пчелы роиться будут".

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