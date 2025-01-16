Пятница, 17 января, в Украине будет пасмурной и местами мокрой. Дожди и местами мокрый снег ожидаются на востоке, местами в центре и на севере страны. Столбики термометров покажут от 0° до +5°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +2°, днем +2°, небольшой дождь.
- Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью -1°, днем +1°.
- В Луцке будет пасмурно, ночью 0°, днем +1°.
- В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем 0°, мокрый снег.
- В Тернополе 17 января ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -1°, днем +1°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем 0°, пасмурно.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.
- В Виннице завтра будет 0°...+2°, пасмурно.
- В Житомире в пятницу ночью будет +1°, днем +2°, пасмурно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+3°, пасмурно.
- В Черкассах завтра будет ночью +1°, днем +3°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +3°, пасмурно.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +1°...+2°, небольшой дождь.
- В Одессе 17 января - пасмурно, температура ночью +1°, днем +5°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +3°, пасмурно.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем +4°.
- В Запорожье температура ночью 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +4°, пасмурно.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью +1°, днем +3°.
- В Днепре температура ночью будет +1°, днем +2°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -2°...+2°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +2°, мокрый снег.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +2°, небольшой дождь.
Погода 17 января - какой праздник, приметы погоды
17 января - Феклистов день. В этот день обращали внимание на такую народную примету: "снег на деревьях сучья гнет - летом пчелы роиться будут".