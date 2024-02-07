Повышение тмпературы в Украине ожидается уже в ближайшие выходные.

В ближайшие дни в Украине ожидается некоторое снижение температуры. Кое-где в темное время суток вернутся морозы. Но уже на выходных температура повысится до аномально высоких показателей в +12°...+17°, а в некоторых областях ожидается даже 20-градусное тепло. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, опубликованный на портале meteoprog.

Погода 8 февраля

В четверг, в большинстве областей, кроме южной части, ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем. На дорогах северной половины местами гололедица. Ветер западной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток 0...+5 °С, в южных и восточных областях +2...+7 °С.

Погода 9 февраля

Перед выходными ночью в западных и южных областях, а днем на большей части страны ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем. Днем местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -3. ..+2 °С. Днем в северных и восточных областях похолодает до -1...+4 °С, на остальной Украине будет +3...+8 °С, а в южной половине и на Прикарпатье +10...+15 °С.

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Погода 10 февраля

В северных и восточных областях небольшой снег, дождь, местами гололед. На остальной Украине будет без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, на севере Левобережья все еще будут морозы -3...+2 °С;. Днем ожидается +5...+10 °С, а в западных, центральных и южных регионах потеплеет до +12 ... +17 °С.

Погода 11 февраля

В конце недели в Украине будет преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью повысится до +3...+8 °С, днем по всей Украине будет +9...+14 °С, а на Прикарпатье, Одесчине и в Крыму местами воздух прогреется до практически летних +15...+20 °С.

Синоптик Наталья Диденко говорит, что 8-9 февраля в Украине ожидается некоторое похолодание, но уже с 10 числа температура существенно повысится. Ожидается потепление до +10...+16 градусов. С 15 февраля температура в Украине снова снизится.

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