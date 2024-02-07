Температура почти по всей стране повысится до +10...+16 градусов.

В ближайшие два дня в Украине ожидается кратковременное похолодание, а затем придет существенное потепление - температура повысится до +10...+16 градусов. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее данным, 8-9 февраля предполагается похолодание.

"А в течение 10-14 февраля в Украине запахнет весной, придет существенное потепление, до +10...+16 градусов", - сообщила синоптик.

Она добавила, что на крайнем севере температура будет более сдержанной, ниже +10 градусов, однако также сравнительно тепло.

"И хотя с 15-го февраля снова придет похолодание, оно уже нас не введет в заблуждение - дело идет к теплым зеленым листочкам", - говорит Наталья Диденко.

Потепление в Украине - что известно

Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что на этой неделе украинцев ждет аномально теплая, однако неустойчивая погода с периодическими осадками. По его данным, причиной такого потепления станет теплый и влажный воздух средиземноморского и атлантического происхождения.

Об потепление с 10 февраля говорят и в Укргидрометцентре. В частности, ожидается, что в Одесской области и в Закарпатской области температура достигнет +11 ... +17 градусов. Такое тепло на юге может удерживаться до 12-14 февраля, после чего снова ожидается смена погоды.

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