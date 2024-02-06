Синоптики прогнозируют осадки, ветер и колебания температуры на этой неделе.

На этой неделе погода в Украине будет довольно разнообразной. На большую часть территории нашей страны будут влиять атмосферные фронты. Соответственно по всей стране, кроме юга, ожидаются осадки в виде дождей и мокрого снега, а температура будет колебаться. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Сегодня, по прогнозу синоптиков, в Украине ожидаются дожди. Местами, кроме юга, дожди будут с мокрым снегом. Температура в большинстве западных, южных, Винницкой областях и в Крыму составит 8-13°, в Одесской области потеплеет до весенних +17°, а на остальной территории будет 2-8° тепла.

В следующие двое суток, по данным Укргидрометцентра, порой пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Лишь на юге, а в четверг и на севере страны будет без существенных осадков.

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Температура 7 февраля ночью 2-7°, днем 7-12° тепла, на юге - до +16°. В северо-восточных областях ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла.

"8 февраля в большинстве областей ожидается снижение температуры на 3-6 градусов", - прогнозируют синоптики.

Ветер ожидается западный и северо-западный, 7-12 м/с. 6-7 февраля его порывы будут достигать 15-20 м/с, а сегодня на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

На сегодня, 6 февраля, в ряде областей Украины объявлен І уровень опасности из-за сильных порывов ветра. Штормовое предупреждение объявлено в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Винницкой областях.

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