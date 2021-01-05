Прошлый 2020 год стал самым теплым в Киеве за все время наблюдений

Жарче всего было 1 сентября, когда температура в тени достигла +34,7°.

Прошлый год был аномально теплым / Фото УНИАН

Среднегодовая температура прошлого года в Киеве поднялась до +10,9°, что на 3,2° превышает климатическую норму и таким образом он оказался рекордным с 1881 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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"11 месяцев года наблюдали существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы, кроме мая, который оказался холоднее климатической нормы. Особенно отличились январь, февраль, март, которые имели самые высокие отклонения от среднемноголетних показателей соответственно на 6,4°, 6,7°, 5,8°", - говорится в сообщении.

Холоднее всего было 7 декабря -9,5°, жарче всего - 1 сентября, когда температура в тени достигла + 34,7°.

Всего в 2020 году в Киеве было зафиксировано 36 температурных рекордов, причем больше всего их было 12 в марте.

Осадков на проспекте Науки, 37, выпало 580 мм, что соответствует 89% климатической нормы. Однако во времени они распределились очень неравномерно – более двух месячных норм в мае и октябре, а в июле и августе их количество не превысило половины климатической нормы.

Три температурных рекорда Киева в новом году

1 января в Киеве было зафиксировано превышение всех трех суточных показателей температуры.

Минимальная температура воздуха не опустилась ниже +4,4°, что на 2,1° выше температуры для этого дня 1936 года. Среднесуточная температура составила +5,9°, что на 1,8° выше рекордных значений температуры 1902 и 2007 годов. Максимальная температура поднялась до +8,5°, превысив предыдущее рекордное значение 1973 года на 1,1°.