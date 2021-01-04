Киев в новом году установил три температурных рекорда подряд

1 января минимальная температура воздуха не опустилась ниже +4°.

В этом году Киев успел побить три рекорда / Фото УНИАН

1 января в Киеве было зафиксировано превышение всех трех суточных показателей температуры.

Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Минимальная температура воздуха не опустилась ниже +4,4°, что на 2,1° выше температуры для этого дня 1936 года. Среднесуточная температура составила +5,9°, что на 1,8° выше рекордных значений температуры 1902 и 2007 годов. Максимальная температура поднялась до +8,5°, превысив предыдущее рекордное значение 1973 года на 1,1°.

31 декабря в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составила +7,4°, что на 1,7° выше рекордного значения температуры для этого дня 1925 года. Климатическая норма превышена на 10,2°, что соответствует погоде середины октября.

Максимальная температура после полудня в столице поднялась до +8,4°, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1925 года на 0,2°.

Температурные рекорды Киева: