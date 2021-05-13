Лето в этом году будет довольно жарким, но с бурями и грозами. Погода ожидается капризная и переменчивая.
Об этом заявил народный синоптик Леонид Горбань, сообщают "Факты".
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По его словам, июнь будет достаточно теплым, а вот в июле и августе возможны дожди и бури. Этим летом ожидаются и жаркие дни, даже аномальная жара.
1-2 июня ожидаются тепло и дожди, с 3 по 5 июня прогнозируется жара, а с 6 по 7 июня вновь вернутся осадки. С 23 июня и до конца месяца - умеренное тепло.
Горбань заверил, что начало июля будет дождливым, с 4 по 8 июля стоит ожидать аномальной жары, а 11-12 июля придут дожди и бури. С 18 по 28 июля вернется жара, с 25-го числа ожидаются грозы. Такая погода будет держаться до конца месяца.
1-3 августа - сильная жара, в это же время возможны грозы и бури. С 11 по 14, а также 22, 27 и 29 августа - дожди, с 19 до 21 и с 23 до 26 августа - жара.
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