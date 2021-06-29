В Украине фиксируют не только аномально высокие температуры, но и резкие изменения погоды

Последние 5 лет в Украине стали рекордно теплыми, а экстремальных температур становится все больше.

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала заведующая отделом прикладной метрологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, передает 24 канал.

"Мы действительно наблюдаем, что в течение последних дней, месяцев и даже лет у нас все чаще отмечаются аномальные погодные условия, все больше погодных экстремумов",- заявила Балабух.

По ее словам, это не случайность, а тенденция, ведь происходит изменение климатической системы – повышается температура воздуха, меняется термический режим, а также продолжительность сезонов.

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В результате таких экстремальных температур становится все больше. "Именно аномалий, когда у нас достаточно жарко, становится все больше и больше", – уточнила она.

Балабух также отметила, что последние 5 лет были самыми теплыми в Украине и в целом на планете.

"2020 год вообще в Украине был аномально теплым. Такого теплого года у нас не было за последние 140 лет, когда проводились наблюдения за погодой, возможно, и за гораздо больший период",- рассказала метеоролог.

Кроме того, в Украине фиксируют не только аномально высокие температуры, но и резкие изменения погоды. Как сообщается, это связано с изменением атмосферной циркуляции. Из-за неравномерных изменений температуры полярные широты становятся теплыми значительно быстрее, чем умеренные.

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Автор: Екатерина Лиманская