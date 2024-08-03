4 августа запад и большая часть севера уже попадут под влияние этого антициклона.

4 августа погодав Украине начнет меняться. В большинстве областей еще пройдут дожди, однако на погоду уже начнет влиять антициклон. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В воскресенье, по ее словам, над значительной частью Украины еще будет прогуливаться циклон. Поэтому 4-го августа ночью и утром практически повсеместно в Украине пройдут дожди, порой с грозами.

"Днем запад и большая часть севера уже попадут под влияние западного антициклона Julian, поэтому осадки здесь будут маловероятными", - сообщила синоптик. Видео дня

Однако центральные области и местами южные и восточные получат в воскресенье влагу от циклона.

"Температура воздуха в течение дня ожидается +20...+27 градусов, на юго-востоке - Запорожье, Донецкая область, Луганщина и Крым - до +28...+32 градусов", - сообщила эксперт по погоде.

В Киеве 4-го августа дожди возможны ночью и утром, а днем - прекращение осадков, станет больше солнца. Температура воздуха будет колебаться около +25 градусов.

"Итак, синоптическое завтрашнее воскресенье в столице будет идеально комфортным. Неделя следующая в Украине - без особых сюрпризов, без чрезмерной жары", - резюмировала Наталья Диденко.

Когда осадки в Украине прекратятся - прогноз

По данным Укргидрометцентра, 4 августа в большинстве областей пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В то же время уже 5 числа погода в Украине изменится: будет преимущественно сухо, лишь в восточных, а днем и в западных областях местами пройдет небольшой дождь.

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