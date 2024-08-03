Температура заметнее всего снизится на западе страны.

Сегодня, 3 августа, в Украину ворвется похолодание. Первыми его ощутят жители западных областей, где температура местами упадет до +18°...+20°. Вместе с похолоданием в Украину придут дожди. Местами осадки будут сильными и в сопровождении гроз. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет свежее всего. В Волынской, Ривненской, Львовской и Хмельницкой областях температура упадет до +18°...+22°. На остальной территории будет +23°...+25°. Местами будет пасмурно, ожидается много дождей и гроз.

Снижение температуры ощутят и жители севера Украины, где столбики термометров покажут +20°...+25°. Тут также пройдут дожди. Только в Сумской области сохранится преимущественно сухая погода, а воздух прогреется до +28°.

Видео дня

На востоке Украины погода существенно не изменится. Тут будет сухо, немного облачно, а температура повысится до +29°...+32°.

В центральной части Украины сегодня будет +28°...+32°, местами тут также будут дожди и грозы. В Волынской области термометры не поднимутся выше +24°.

На юге Украины сегодня также местами пройдут дожди с грозами, но на температуру они не повлияют, +28°...+32°.

Приметы погоды 3 августа

Гром беспрерывен - будет град. Хорошая погода сохранится, если в низких местах вечером и ночью образуется поземный туман, рассеивающийся после восхода солнца.

Вас также могут заинтересовать новости: