Уже с пятницы температура начнет снижаться.

В ближайшие дни в Украине ожидается смена погоды. 24 апреля наша страна будет одной из самых жарких, а уже в пятницу начнется похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра Украина будет удерживать пальму первенства едва ли не самой жаркой страны Европы", - сообщила синоптик.

По ее данным, температура воздуха в течение четверга составит +20...+26 градусов.

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"Дожди с грозами завтра вероятны в западной части Украины, вечером в четверг также осадки дойдут до северной части и юго-востока", - спрогнозировала она.

В Киеве, по словам Наталки Диденко, четверг будет жарким, ведь воздух прогреется до +25...+26 градусов. Большую часть суток в столице осадков не ожидается, но вечером есть вероятность кратковременных грозовых дождей.

В дальнейшем погода в Украине начнет меняться. Уже в пятницу, 25 апреля, станет больше дождей, а в субботу ожидается резкое похолодание на севере и западе Украины. Температура также снизится в большинстве центральных областей.

В конце недели, 27 апреля, благодаря антициклону ожидается сухая, но прохладная погода.

В Украину возвращаются заморозки - прогноз

О том, что на выходных в Украине станет прохладнее, свидетельствует и прогноз харьковского синоптика Игоря Кибальчича.

По его данным, в конце недели в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе даже вероятны заморозки 0°...-3°.

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