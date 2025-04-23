Температура упадет до +11...+17 градусов.

Теплая погода в Украине продлится еще несколько дней, а в конце недели местами пройдут дожди и резко похолодает. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, до конца недели погода в Украине будет переменчивой.

"В поминальное воскресенье, 27-го апреля, повсюду в Украине будет сухо, солнечно, а вот температура воздуха ожидается значительно скромнее, днем лишь +11...+17 градусов", - спрогнозировала Наталка Диденко.

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Погода в Киеве

В столице, по прогнозу Наталки Диденко, теплая погода продлится до субботы.

В пятницу и ночью в субботу в Киеве будет дождь.

"В воскресенье, 27-го апреля, дожди в столице прекратятся, даже будет светить солнце, однако резко похолодает", - предупредила эксперт по погоде.

Погода в Украине меняется - что известно

О том, что в конце недели погода в Украине испортится, говорят и в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, 26 апреля может произойти перестройка атмосферных процессов - ожидается ощутимое, но не критическое похолодание. В частности, в северных и большинстве центральных областей днем 26 апреля будет +13°...+19°.

В первую очередь похолодание коснется западных и северных областей, ведь оттуда будет поступать воздушная масса и атмосферный фронт.

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