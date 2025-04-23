Температура в ряде областей начнет снижаться уже накануне выходных.

Теплая погода в Украине уже на этой неделе сменится заморозками. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, в ближайшие дни будет очень тепло - местами до +28°, а на выходных заметно похолодает и ночью даже возможны заморозки до -3°.

Погода 24 апреля

В четверг, говорит синоптик, на большей части территории Украины сохранится теплая погода без осадков. Лишь в северных и западных областях пройдут кратковременные дожди и грозы. На крайнем западе днем местами возможны град и шквалы 15 - 20 м/с. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура ночью +9...+15 °С, днем воздух прогреется до +23...+28 °С.

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Погода 25 апреля

Ночью в пятницу в западных областях, а днем на большей части территории страны пройдут небольшие, местами умеренные кратковременные дожди с грозами. Ветер будет 5 - 10 м/с, при грозах местами будет усиливаться до 15 - 17 м/с. Ночью будет +10...+15 °С, днем +23...+28 °С. В западных, юго-восточных областях и Крыму днем +13...+18 °С.

Погода 26 апреля

В субботу, говорит синоптик, в Украине ожидается неустойчивая и прохладная погода. Пройдут дожди, днем местами на Левобережье значительные. В отдельных пунктах возможны грозы, град и шквалы 15 - 20 м/с. Ветер усилится до 7 - 12 м/с. Температура воздуха в западных областях в течение суток ожидается в пределах +4...+11 °С, на остальной территории страны ночью +8...+13 °С, а днем +13...+18 °С.

Погода 27 апреля

Ночью в конце недели в северных и восточных областях пройдут дожди. Днем в большинстве областей будет сухо. Ветер останется 7 - 12 м/с, а в северных, центральных и западных областях местами возможны порывы 15 - 20 м/с. Ночью будет +3...+8 °С, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 °С. Днем +6...+12 °С, на юго-востоке Украины +13...+18 °С.

Похолодание в Украине

Синоптик Наталья Диденко также предупреждает о похолодании в конце текущей недели. По ее данным, 27 апреля повсеместно в Украине будет сухо, солнечно, но прохладно - днем лишь +11...+17 градусов

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