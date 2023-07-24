Подземные толчки зафиксировали в Полтавской области.

23 июля поздно вечером в Украине зафиксировали землетрясение. Об этом сообщает Главный Центр специального контроля.

Как сообщается, землетрясение магнитудой 2,6 по шкале Рихтера произошло в 21:42 в Полтавской области. Подземные толчки на глубине 7 километров зафиксировали в 20 км к западу от г. Полтава.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей; сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами", - сообщили специалисты.

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Землетрясения в Полтавской области

Землетрясения с территории Полтавской области регистрировались и ранее, в частности последние из них были 26 мая с магнитудой 3,5 и 08 июня с магнитудой 3,7.

Помощник руководителя Главного Центра специального контроля Игорь Корниенко говорит, что в последнее время специалисты все чаще получают сигналы о землетрясения из Полтавской области.

Он пояснил, что землетрясения являются результатом движения тектонических плит, а Полтавская область находится на стыке Украинского кристаллического щита и Днепровско-Донецкой впадины. Поэтому можно ожидать, что такие подземные толчки будут происходить и в дальнейшем.

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