Днем в киеве будет пасмурно, но возможны прояснения.

Во вторник, 18 января, в Киеве будут пасмурная погода, однако возможны прояснения. Осадки ожидаются лишь ночью.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ближайшей ночью в столице температура опустится до -4° и практически весь день продержится на этом уровне, -4°...-3°.

Усилит ощущение холода сильный северо-западный ветер, скорость которого составит 5 - 6,1 м/с.

Атмосферное давление будет расти. Утром оно будет на уровне 740 миллиметров ртутного столба, а к вечеру поднимется до 749.

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -3°, днем 0°, снег.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.

В Тернополе 18 января ночью будет -4°, днем -1°, небольшая облачность, снег.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°, снег.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -3°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Виннице завтра будет -4°...-1°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью -4°, днем -1°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -1°.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -6°...-1°, снег.

В Одессе 18 января - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +1°.

В Херсоне во вторник ночью -2°, днем +1°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем 0°.

В Запорожье температура ночью -5°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Сумах завтра температура воздуха составит -6°...-3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем 0°, снег.

В Днепре температура ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, -7°...+1°, снег.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем -3°, снег.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем 0°, снег.

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