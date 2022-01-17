18 января во многих областях страны на западе и востоке ожидается снег.

Во вторник, 18 января, в Украине станет еще немного холоднее. Днем практически по всей стране температура будет в пределах -1°...+1°, а вот ночные морозы местами будут на уровне -5°...-7°. Также во многих областях на западе и востоке Украины ожидается снег.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -4°, днем -1°.

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -3°, днем 0°, снег.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.

В Тернополе 18 января ночью будет -4°, днем -1°, небольшая облачность, снег.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°, снег.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -3°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Виннице завтра будет -4°...-1°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью -4°, днем -1°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -1°.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -6°...-1°, снег.

В Одессе 18 января - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +1°.

В Херсоне во вторник ночью -2°, днем +1°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем 0°.

В Запорожье температура ночью -5°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Сумах завтра температура воздуха составит -6°...-3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем 0°, снег.

В Днепре температура ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, -7°...+1°, снег.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем -3°, снег.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем 0°, снег.

Народные приметы на 18 января

18 января - Крещенский вечер. Луна в этот день полная - к большому разливу, быть большой воде. Если в этот день метель - будет она и на Масленицу; дуют ветры с юга - лето будет грозовым.

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