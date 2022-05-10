Осадки 11 мая не ожидаются.

В среду, 11 мая, в Украине будет преобладать небольшая облачность или облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается. Теплее всего будет на западе, где воздух прогреется до +24°, а на востоке и в крыму - прохладнее всего, максимум до +15°...+16°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +6°, днем +19°.

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +6°, днем +22°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +21°.

В Ривне в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +5°, днем +20°.

В Тернополе 11 мая ночью будет +7°, днем +21°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +20°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +9°...+24°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +8°...+20°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью +6°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +18°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +6°...+17°.

В Одессе 11 мая - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +18°.

В Херсоне в среду ночью +8°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит +5°...+17°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +16°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +4°...+15°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +16°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +16°.

Народный прогноз на 11 мая

11 мая - Березосок. Те, кто страдал весенними лихорадками, в этот день пили березовый сок, который в народе считали лечебным.

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