ГСЧС: такой пылевой бури в Киеве не было уже несколько десятилетий

Пылевая буря состояла преимущественно из смеси пыли и остатков продуктов горения пожаров из Житомирской области.

16 апреля пыльная буря накрыла столицу и ее окрестности / УНИАН

Последний раз в Киеве такая пылевая буря, накрывшая столицу 16 апреля, наблюдалась несколько десятилетий назад.

Об этом сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, цитирует Украинская правда.

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«Относительно бури, которая вчера возникла, это – необычное явление для нашего региона. Последняя такая буря была, по данным Укргидрометцентра, несколько десятков лет назад», – сказал он.

Он добавил, что пылевая буря состояла преимущественно из смеси пыли и остатков продуктов горения пожаров из Житомирской области.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля столицу накрыла пылевая буря. Природное явление вместе с порывами ветра значительно осложнили дорожно-транспортное движение в столице и окрестностях.

Стихийное бедствие не обошло и Киевскую область. Так, в Ирпени порывы ветра сорвали информационный щит, а на столичном Подольско-Воскресенском мосту обрушились леса, в то время как под ними проплывали катера.