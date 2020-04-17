ГСЧС: такой пылевой бури в Киеве не было уже несколько десятилетий
Пылевая буря состояла преимущественно из смеси пыли и остатков продуктов горения пожаров из Житомирской области.
Последний раз в Киеве такая пылевая буря, накрывшая столицу 16 апреля, наблюдалась несколько десятилетий назад.
Об этом сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, цитирует Украинская правда.
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«Относительно бури, которая вчера возникла, это – необычное явление для нашего региона. Последняя такая буря была, по данным Укргидрометцентра, несколько десятков лет назад», – сказал он.
Он добавил, что пылевая буря состояла преимущественно из смеси пыли и остатков продуктов горения пожаров из Житомирской области.
Как сообщал УНИАН, 16 апреля столицу накрыла пылевая буря. Природное явление вместе с порывами ветра значительно осложнили дорожно-транспортное движение в столице и окрестностях.
Стихийное бедствие не обошло и Киевскую область. Так, в Ирпени порывы ветра сорвали информационный щит, а на столичном Подольско-Воскресенском мосту обрушились леса, в то время как под ними проплывали катера.
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