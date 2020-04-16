С обвалами и ДТП: как Киев и область справляются с пылевой бурей (фоторепортаж)

Синоптики объясняют, что причиной бури обычно является пересушенная земля, длительное отсутствие осадков, штормовой ветер и низкая влажность.

Киев 16 апреля накрыла пыльная буря. Стихия уже нанесла немалый ущерб.

Природное явление значительно осложнило дорожно-транспортное движение в столице и окрестностях. А полиция уже отчиталась о масштабном ДТП с участием шести автомобилей с погибшими.

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Синоптики объясняют, что причиной бури обычно является пересушенная земля, длительное отсутствие осадков, штормовой ветер и низкая влажность. Они посоветовали не открывать окна и увлажнить помещения.

Стихийное бедствие не обошло и Киевскую область. Так, в Ирпене порывы ветра сорвали информационный щит, а на столичном Подольско-Воскресенском мосту обрушились строительные леса, в то время как под ними проплывали катера.