Север Китая страдает от засухи

15:28, 2 апреля 2020
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Ожидается, что в течение следующих пяти дней ситуация будет ухудшаться.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Более 66% территории автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая страдает от засухи.

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Ожидается, что в течение следующих пяти дней ситуация будет ухудшаться, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

По данным Метеорологического управления Внутренней Монголии, площадь засушливых земель здесь достигла 65,97 млн га.На сегодняшний день более 70 проц. районов страдающих от засухи используются для нужд животноводства.

В течение следующих пяти дней на большей части территории Внутренней Монголии ожидаются малоэффективные осадки и большие колебания температуры, а зона засухи в некоторых частях автономного района продолжит расширяться.

Напомним, в Европе 2019 год стал самым теплым в истории, средняя температура на 1,2 десятых градуса превысила показатель за период 1981-2010 годы.

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Теги: #погода#Китай#засуха
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