В большинстве стран Западной Европы были побиты летние температурные рекорды.

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В Европе 2019 год стал самым теплым в истории, средняя температура на 1,2 десятых градуса превысила показатель за период 1981-2010 годы.

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В большинстве стран Западной Европы были побиты летние температурные рекорды, передает Euronews.

В мире прошлый год занял второе место среди самых теплых за всю историю наблюдений.

Согласно наблюдениям ученых, сейчас выпадает такое же количество осадков, но периоды засухи становятся более продолжительными. По сравнению со столетием назад, участились экстремальные явления такие, как тепловые волны.

Напомним, среднегодовая температура 2019 года в Киеве составила +10,6°, что на 2,9° превышает климатическую норму.