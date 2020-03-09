Синоптики обещают украинцам теплую весеннюю погоду на этой неделе (видео)

13:28, 9 марта 2020
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Эта неделя поделит Украину на теплые Восток и Юг и более прохладные Север и Запад.

Украинцам обещают теплую весеннюю погоду на этой неделе / фото УНИАН
Украинцам обещают теплую весеннюю погоду на этой неделе / фото УНИАН

Новые мартовские рекорды и теплую весеннюю погоду в Украине обещают синоптики.

В воздухе уже неделю как пахнет весной, а метеорологи и климатологи со всего мира до сих пор обсуждают зиму, а точнее - ее полное отсутствие.

Для Украины зима была не просто теплой, а буквально жаркой, говорится в сюжете ТСН.

Сухо и жарко: народный синоптик дал прогноз погоды на весну

В то время как в целом в Европе температура превышала средние значения почти на 3,5 градуса, в Украине - аж на 6 градусов. Климатологи говорят, что это лишь доказывает тезис, что у нас глобальное потепление в разы быстрее набирает обороты, чем по миру.

Март эту тенденцию подтверждает, и уже успел установить несколько рекордов.

Эта неделя поделит Украину на теплые Восток и Юг, где ожидается до +18, и прохладнее Север и Запад с максимальной температурой +11.

Дождливая погода ожидается в понедельник на Севере и Западе, а в среду - на Востоке.

Ранее украинский синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на понедельник, 9 марта.

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Теги: #глобальное потепление#погода в Украине
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