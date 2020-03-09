Синоптики обещают украинцам теплую весеннюю погоду на этой неделе (видео)
Эта неделя поделит Украину на теплые Восток и Юг и более прохладные Север и Запад.
Новые мартовские рекорды и теплую весеннюю погоду в Украине обещают синоптики.
В воздухе уже неделю как пахнет весной, а метеорологи и климатологи со всего мира до сих пор обсуждают зиму, а точнее - ее полное отсутствие.
Для Украины зима была не просто теплой, а буквально жаркой, говорится в сюжете ТСН.
Сухо и жарко: народный синоптик дал прогноз погоды на весну
В то время как в целом в Европе температура превышала средние значения почти на 3,5 градуса, в Украине - аж на 6 градусов. Климатологи говорят, что это лишь доказывает тезис, что у нас глобальное потепление в разы быстрее набирает обороты, чем по миру.
Март эту тенденцию подтверждает, и уже успел установить несколько рекордов.
Эта неделя поделит Украину на теплые Восток и Юг, где ожидается до +18, и прохладнее Север и Запад с максимальной температурой +11.
Дождливая погода ожидается в понедельник на Севере и Западе, а в среду - на Востоке.
Ранее украинский синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на понедельник, 9 марта.
- Винница+10°... +5°
- Днепр+20°... +6°
- Донецк+22°... +5°
- Житомир+10°... +3°
- Запорожье+25°... +7°
- Ивано-Франковск+10°... +2°
- Киев+10°... +6°
- Кировоград+18°... +4°
- Луганск+22°... +5°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+8°... 0°
- Николаев+21°... +7°
- Одесса+17°... +7°
- Полтава+16°... +5°
- Ровно+6°... 0°
- Симферополь+23°... +11°
- Сумы+15°... +5°
- Тернополь+8°... 0°
- Харьков+18°... +6°
- Херсон+22°... +8°
- Хмельницкий+9°... +2°
- Черкассы+14°... +5°
- Чернигов+10°... +5°
- Черновцы+8°... +4°