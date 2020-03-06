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Глобальное потепление в Украине идет быстрее, чем в других странах – ученые

15:48, 06 марта 2020
Экология
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Эта зима стала самой теплой за много лет / УНИАН

В Украине не было метеорологической зимы. Средняя температура за сезон составила +2 градуса и превысила климатическую норму на 6 градусов.

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Это свидетельствует о том, что в Украине глобальное потепление идет быстрее, чем в целом в мире, заявили ученые Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Как пишет Радио Свобода, в период между декабрем 2019-го и февралем 2020-го температура на 3,4 градуса превышала средние температурные показатели в период 1981-2010-х.

По словам ученых, рекордно теплая зима стала проявлением глобального потепления.

Как сообщал УНИАН, до конца века почти половина песчаных пляжей в мире могут уйти под воду из-за глобального потепления.

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