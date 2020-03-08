Синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра

9 марта в Киеве ожидается временами небольшой дождь.

В Украину идет настоящее тепло / фото УНИАН

Украинский синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на понедельник, 9 марта.

Как написала она на своей странице в Facebook, в центральных областях ночью, утром дождь, днем местами небольшой дождь, +12...+14°С. Из центральных областей Днепропетровщина будет очень теплой, до +20°С.

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На Западе завтра облачно, временами дождь. Погода ожидается холодной, +5...+10°С.

В северных областях завтра возможны дожди, преимущественно небольшие. Температура воздуха +7...+13°С.

В южной части Украины 9 марта будет без осадков, тепло, +14...+20°С. Разве что на побережьях морей ощутимо прохладнее.

На Востоке Украины завтра роскошная погода, сухо и очень тепло, +14...+20°С.

9 марта в Киеве ожидается временами небольшой дождь, в течение дня около +10°С.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что погода в марте и апреле в Украине будет теплой, а в мае придет настоящая жара.