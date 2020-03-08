Синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра
9 марта в Киеве ожидается временами небольшой дождь.
Украинский синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на понедельник, 9 марта.
Как написала она на своей странице в Facebook, в центральных областях ночью, утром дождь, днем местами небольшой дождь, +12...+14°С. Из центральных областей Днепропетровщина будет очень теплой, до +20°С.
Теплая погода установила в Киеве два температурных рекорда
На Западе завтра облачно, временами дождь. Погода ожидается холодной, +5...+10°С.
В северных областях завтра возможны дожди, преимущественно небольшие. Температура воздуха +7...+13°С.
В южной части Украины 9 марта будет без осадков, тепло, +14...+20°С. Разве что на побережьях морей ощутимо прохладнее.
На Востоке Украины завтра роскошная погода, сухо и очень тепло, +14...+20°С.
9 марта в Киеве ожидается временами небольшой дождь, в течение дня около +10°С.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что погода в марте и апреле в Украине будет теплой, а в мае придет настоящая жара.
- Винница+9°... +5°
- Днепр+17°... +8°
- Донецк+19°... +6°
- Житомир+8°... +5°
- Запорожье+20°... +6°
- Ивано-Франковск+8°... +2°
- Киев+11°... +5°
- Кировоград+16°... +6°
- Луганск+20°... +7°
- Луцк+8°... +2°
- Львов+7°... +2°
- Николаев+16°... +8°
- Одесса+14°... +7°
- Полтава+14°... +7°
- Ровно+8°... +2°
- Симферополь+21°... +12°
- Сумы+11°... +6°
- Тернополь+8°... +3°
- Харьков+17°... +6°
- Херсон+19°... +4°
- Хмельницкий+8°... +3°
- Черкассы+11°... +5°
- Чернигов+11°... +1°
- Черновцы+8°... +4°