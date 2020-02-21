В Норвегии двое немецких туристов погибли во время схода лавины

15:54, 21 февраля 2020
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Туристы принимали участие в организованном российской фирмой туре.

ЧП произошло на норвежском архипелаге Шпицберген / alp.org.ua
ЧП произошло на норвежском архипелаге Шпицберген / alp.org.ua

Двое граждан Германии погибли под снежной лавиной возле ледника на норвежском архипелаге Шпицберген, который расположен более чем в 800 километров к северу от норвежского материка.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

В четверг после обеда стало известно о пропаже двух немецких туристов, которые принимали участие в организованном российской фирмой Arctic Travel Company Grumant туре. Они пропали без вести возле ледника Фритьоф.

Ледник расположен недалеко от Баренцбурга, российского угледобывающего города. Согласно договора 1920 года Норвегия обладает суверенитетом над архипелагом, но другие страны, подписавшие документ, имеют право эксплуатировать его природные ресурсы.

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Теги: #лавина#Норвегия
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