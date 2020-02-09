На Европу обрушился мощный ураган (фотогалерея)

В Великобритании из-за стихии возникли перебои с электричеством, в Германии отменены поезда и авиарейсы.

На Европу обрушился мощный ураган "Сиара".

Ураган, обрушившийся на территорию Великобритании, привел к серьезным перебоям в функционировании общественного транспорта и в подаче электроэнергии, сообщает Еuronews.

Отменены многие поезда, десятки внутренних и международных авиарейсов, остановлено паромное сообщение в разных направлениях. В ряде регионов страны порывы ветра достигают 150 км в час, есть опасность наводнений.

"Оранжевый", предпоследний, уровень опасности объявлен в связи с приближением урагана в 35 департаментах на севере Франции. Штормовой ветер и волны обрушатся на западное побережье Нормандии. Ожидается, что в ближайшие часы скорость порывов ветра в расположенных рядом с океаном северо-западных департаментах достигнет ста десяти - ста сорока 110-140 км/ч.

Тем временем к удару "Сиары" готовятся в Бельгии. Там также объявлен "оранжевый" уровень опасности. В городах закрыты все парки, перекрыты некоторые улицы и отдельные участки автотрасс, проходящие через лесные или парковые зоны. В аэропортах Брюсселя, Льежа и Шарлеруа отменены около сотни рейсов.

Читайте также На Германию надвигается ураган "Забине"

Между тем в Нидерландах, куда также приближается ураган, прошла традиционная велогонка, участники которой должны были преодолеть 8,5 километров против ветра. На этот раз отважным велосипедистам пришлось столкнуться не только с ветром, но и с песком, который он принес с близлежащих пляжей. Голландцы привыкли ездить на работу на велосипедах в любую погоду, поэтому принять участие в гонке изъявили желание около 11 тысяч человек.

Вместе с тем ураган уже достиг территории северной Германии. В большей части страны объявлено штормовое предупреждение. Как ожидается, вечером в воскресенье ураган, сильные дожди и грозы распространятся на центральную часть ФРГ, а в ночь на понедельник, 10 февраля, достигнут юга страны. Метеорологи предупреждают, что скорость ветра будет достигать 130 километров в час, ураган может выкорчевывать деревья, срывать кровлю с крыш домов. В горных районах порывы ветра могут достигать скорости 160-180 километров в час, сообщает Deutsche Welle.

С полудня воскресенья немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn частично прекратил движение поездов на севере Германии. Также из-за непогоды ряд немецких аэропортов отменили несколько сотен рейсов.